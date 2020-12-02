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Редких соколят-балобанов выпустили в Южной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Птенец сокола-балобана
Фото: Птенец сокола-балобана © предоставлено Еленой Шнайдер

Ученые-орнитологи выпустили в Южной Сибири в этом году девять птенцов краснокнижных соколов-балобанов, сообщила Sibnet.ru орнитолог ООО «Сибэкоцентр» Елена Шнайдер. Ученые очень надеются, что хоть кто-то из них вернется на летнее гнездование, не попав в руки браконьеров.

Черный окрас алтайских соколов-балобанов ценится у охотников-сокольников, особенно в арабских странах. И браконьеры в Пакистане ловят на продажу редких алтайских черных соколов во время перелета на зимовку.  В результате страдает генофонд краснокнижных птиц, катастрофически уменьшается численность.

За четыре года программы восстановления популяции сибирские орнитологи при поддержке Всемирного фонда дикой природы выпустили 58 птенцов именно такой окраски. Они надеются, что птицы вернутся в Южную Сибирь, начнут вить гнезда и обживаться, но пока чаще молодые поколения попадают к браконьерам.

«Выпустили в этом году девять птенцов в один из заповедников Алтае-Саянского региона. Они появились и выросли в московском питомнике "Витасфера", в условиях, что они почти не контактировали с людьми», — сказала собеседница.

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Четырех из девяти птиц пометили передатчиками. Двое птенцов зимуют в других странах, еще двое погибли — из-за нападения орла и от столкновения с ЛЭП. Остальные пятеро помечены цветными кольцами, их маршруты не отслеживаются.

По словам Шнайдер, чтобы восстановить генофонд птиц, важно донести до мировой общественности, что покупать черных соколов-балобанов за огромные деньги у браконьеров бессмысленно, поскольку их можно приобрести по адекватной стоимости в питомнике (вольных птиц в естественной среде почти не осталось). Если не будет спроса на редкий вид птиц, их перестанут ловить, они смогут размножаться, и проблема их исчезновения решится.

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