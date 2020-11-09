«Шокирующее» число хищных птиц погибло на ЛЭП в Хакасии

Более 800 молодых птиц, в том числе редкие виды, как степной орел и беркут, погибли за месяц на ЛЭП в Хакасии, сообщила Sibnet.ru орнитолог ООО «Сибэкоцентр» Елена Шнайдер. Энергокомпания «Россети Сибирь» планируют разместить птицезащитные устройства, чтобы предотвратить гибель пернатых.

Гибель птиц от поражения электротоком на незащищенных линиях электропередачи — серьезная причина снижения численности редких птиц Сибири. Краснокнижные птицы гибнут в период гнездования, поэтому ущерб природе значителен.

#Природа Куда летят сибирские птицы?

«Летом работали по Госконтракту в Хакасии, проверили их линии электропередач. Цифры шокирующие, сколько там погибает птиц. За один месяц на протяженности примерно в 100 километров погибло более 800 птиц. Это в основном молодые птицы, врановые и хищные», — сказала Шнайдер.

Отчеты о гибели птиц орнитолог направит владельцу ЛЭП — компании «Россети Сибирь», Росприроднадзору, правительству Хакасии, Всемирному фонду дикой природы (WWF).

Она отметила, что во время полевой проверки были обнаружены останки 16 очень редких краснокнижных хищных птиц. На месте были составлены протоколы по четырем из них — степному орлу, беркуту, могильнику и соколу-балобану. Штраф за гибель этих птиц вместе с компенсацией ущерба природе за гибель составит более 5 миллионов рублей. «Россети Сибирь» уже получили штраф на 3 миллиона.

«Мы не за то, чтобы наказывать компанию штрафами, а за то, чтобы показать им проблему и помочь ее решить. Пусть лучше они потратят деньги на переоснащение, чем на выплату штрафов. Если энергетики ответственно подойдут к решению проблемы, то в таком случае мы привлечем сторонников ходатайствовать о том, чтобы часть уже выписанного штрафа также пошла на переоснащение линий. Наше законодательство это позволяет», — отметила орнитолог.

Фото: Установка птицезащитных устройств на ЛЭП © «Россети Сибирь»

После получения штрафов компания проконсультировалась со специалистами Российской сети изучения и охраны пернатых хищников. «Россети Сибирь» устанавливают птицезащитные устройства, реконструируют и строят линии электропередач с использованием изолированных проводов, сообщает на своем сайте компания. Также в этом году они впервые применили биоакустические отпугивали птиц на территории Хакасии.