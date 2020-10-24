Компас с крыльями: куда летят сибирские птицы?

В Новосибирской и соседних областях Сибири обитает около 300 видов птиц. Но зимовать остаются только 50 из них. Почему птицы улетают, что считается их родиной, и как находят дорогу туда и обратно?

Почему птицы улетают

«Мелкие насекомоядные птицы — славки, пеночки, камышовки улетают, потому что с приходом холодов кончается их еда», — говорит доктор биологических наук Института систематики и экологии животных (ИСиЭЖ) СО РАН Лев Вартапетов.

Также улетают все виды птиц, связанные с водой – чайки, утки, кулики, крачки — потому что 99% водоемов замерзает. Только участок около новосибирской ГЭС не замерзает, и там держится некоторое количество чаек. Также есть несколько участков сбросов воды, где замечают временную популяцию кряквы.

«Кряква в Москве зимует сотнями. Такой процесс оседлости в связи с потеплением будет происходить и у нас», — считает Вартапетов.

Фото: Кряквы в полете © Денис Жбир

При этом птицы, улетая в теплые страны, всегда возвращаются обратно. Их родиной считаются наши территории, где они выводят птенцов. То есть птицы не прилетают к нам на лето, а улетают на зиму.

«Они там не могут остаться, там все занято. Представьте, вы приехали отдыхать, а там дома все раскуплены. Кроме того, у нас дешевле гнездиться. Летом здесь комфортные условия для гнездования, а потом можно улететь и перезимовать», — поясняет научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН Иван Фролов.

Теплые южные территории летом могут быть более засушливыми и не такими удачными для выведения птенцов и проживания, в отличии даже от сибирских территорий.

Кроме того, у птиц есть так называемый гнездовый консерватизм — они склонны возвращаться к месту своего рождения. А, например, врановые (вороны, грачи, галки и др.) могут поколениями жить в одном гнезде.

По звездам и магнитному полю

Одной из ключевых загадок для ученых было то, как ориентируются птицы при перелете на тысячи километров. Первые теории о том, что молодые особи повторяют за опытными, оказались несостоятельны. Молодые птицы также хорошо находят дорогу домой, если летят без взрослых.

Фото: Кулик © Денис Жбир

Ученые проводили опыт на куликах. Посадили птенцов в планетарий. Если наша сфера вращается около Полярной звезды, то исследователи стали вращать сферу возле экваториальной звезды, а также имитировали для птиц день и ночь. Затем птиц окольцевали и отправили в полет.Сейчас орнитологи сходятся о мнении, что пернатые ориентируются с помощью трех компасных систем: по Солнцу, по звездам и по магнитному полю Земли.

Вместо того, чтобы лететь на юг, они летели на север, улетая от экваториальной звезды, как от Полярной. Таким образом ученые пришли к выводу, что наиболее важный ориентир для птиц — Полярная звезда. Когда они удаляются от нее, значит летят на юг.

«Птенцы пока сидят в гнезде, смотрят в небо, как бы записывают, как Солнце и звезды движутся. Они запоминают дуги этого движения, находят центр вращения, и затем используют это знание в полете», — говорит ученый.

Сложнее всего исследователям было выяснить, как птицы используют магнитное поле Земли. Проводилось множество опытов, но ответ дали заряженные длинные молекулы в стекловидном теле глаз пернатых.

«Представьте молекулярный компас и тысячу стрелок. Они перед вашими глазами. И если смотрите на север или юг, стрелки поворачиваются острой частью, вы их не видите, они узенькие. А если смотрите на запад или восток они разворачиваются на 90 градусов и закрывают обзор. Так мы можем представить, как птицы видят магнитное поле», — объясняет орнитолог.

Получается, что птицы успешно находят места зимовок и возвращаются домой благодаря совокупности врожденного видения магнитного поля Земли и знаний о вращении вокруг Солнца и положении звезд.

#Природа Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?

При этом у разных видов птиц могут преобладать разные из трех компасов.

«Сейчас считается, что иерархия различных компасов зависит не только от видов птиц, но они разные даже у популяций одного вида. Некоторые птицы, скажем, "дальнобойщики", регулярно сверяют свой магнитный компас с астрономическим. Для тех, кто мигрирует на короткие расстояния, достаточно одного магнитного компаса», — говорил в интервью «Российской газете» член-корреспондент РАН Никита Чернецов.

Но если с компасами у науки есть какая-то ясность, то ситуация с навигационными картами птиц куда менее понятная. Даже авторитетный журнал Science признал, что миграция птиц по-прежнему остается для ученых загадкой, хотя ее изучают более 100 лет.

Куда летят перелетные птицы

Часть птиц уже улетели из Новосибирской области и других сибирских регионов на юг. Они выбирают направления от северной Африки до Индии и Юго-Восточной Азии.

«Любая миграция идет волнообразно. Это не значит, что птица поднялась в Новосибирске и шурует до Африки, как самолет. Жировые запасы заканчиваются, птицы садятся в удобных местах. Кормятся, пополняют запасы и летят дальше. Это можно сравнить с дозаправкой», — говорит Вартапетов.

Фото: Обобщенные пути куликов. © Атлас передвижений водоплавающих птиц юго-западной Сибири

Сибирские утки проводят зиму на юге Индии, в северной Африке и есть отдельные случаи зимовки в Северной Европе.

Мелкие птицы в большом количестве зимуют в Юго-Восточной Азии и частично в Индии. Например, дрозды проводят зиму в Иране и Индии. Черный коршун летит в Индию, чайки улетают также в Индию, а еще в западные и северные части Африки.

Самое дальнее направление — Австралия, куда направляются некоторые виды куликов. Кулики — хорошие летуны, поэтому могут зимовать достаточно далеко.

«Мы не все знаем. Раньше было массовое кольцевание, потом из-за финансовых и других ограничений оно стало меньше применяться. Теперь распространено индивидуальное мечение, когда ставят датчики на птиц. Это более затратное мероприятие. Мы лучше можем изучать трассы пролетов отдельных особей, но материал стал не таким массовым, как в эпоху кольцевания», — заключил Вартапетов.