Спящая ледышка: где зимой прячутся лягушки?

Лягушка — уникальное существо. Несмотря на то, что видим мы ее только летом, это не «однолетник». Лягушки способны прожить более десяти, а в неволе и более 30 лет. При минусовой температуре она впадает в анабиоз, превращается в ледышку, и благополучно «оттаивает» весной. Но где зимует квакушка, и почему иногда в морозы приходит погостить к людям?

Лягушки обитают практически во всех уголках земного шара, но все же чрезвычайно сильную жару или холод не любят. В Сахару, Антарктиду и на Таймыр они предпочитают не заглядывать.

В мире существую крохотные представители этих земноводных. Например, Paedophryne amauensis. Размер взрослой особи достигает всего восьми миллиметров — она настолько маленькая, что легко помешается на человеческом ногте или на монетке. Но водятся они только в Папуа Новой Гвинее.

А вот лягушку-голиафа можно считать настоящим королем этих земноводных, учитывая ее солидные размеры. Длина тела голиафа достигает 32 сантиметров, а вес превышает три килограмма. Встретить их можно в Камеруне и Экваториальной Гвинее.

Самые распространенные виды лягушек в России и в частности в Сибири — остромордая, сибирская, бурая, озерная, травяная. Все эти квакушки средних размеров.

«Отечественные» лягушки кормятся на суше и в воде. И хотя их рацион состоит исключительно из беспозвоночных, они стараются максимально разнообразить его: меню из мух, комаров и оводов квакушки разбавляют наземными раковинными моллюсками и водными беспозвоночными.

Под водой и под землей

Суровый сибирский климат не позволяет расслабляться даже животным с густой теплой шерстью, а тем более таким нежным созданиям как лягушки. Природа требует от маленького земноводного подготовить организм к холодам и в последние теплые месяцы они питаются усерднее обычного.

«Лягушки — уникальные создания природы. Есть две группы: одни зимуют в прудах, в воде, другие — на суше. Водные зарываются в ил, где может быть и плюсовая температура», — рассказывает доктор биологических наук Института систематики и экологи животных СО РАН Лев Вартапетов.

Так, озерная лягушка с приближением холодов снижает активность. При этом земноводное не дожидается минусовых температур, а уже при +11 градусах начинает подыскивать подходящий водоем. Для этой квакуши важна глубина пруда или родника, чтобы он не промерз зимой.

Лягушачьи глаза выдвинуты вперед, что обеспечивает им широкий обзор: они видят то, что происходит впереди, вверху и по бокам.

В поисках наилучшего места для спячки маленькая путешественница порой преодолевает большие расстояния. А когда нужный пруд найден, а температура воздуха не выше +8… +10 градусов, она опускается на дно и зарывается в ил, либо прячется в густых водорослях.

Травяная лягушка также переживает зиму в водоемах, но предпочитает проточные реки и ручьи. Для этого представителя земноводных важна хорошая насыщенность воды кислородом. Она также, как и озерная, придирчиво выбирает место для зимовки, преодолевая большие расстояния. И прячется тоже среди водных растений. Но нередко травяные и озерные лягушки ошибаются с выбором места и гибнут, когда в особо суровые зимы водоемы промерзают полностью до дна.

Однако подавляющее большинство лягушек предпочитают зимовать на суше, в лесистых местностях: зарываются в верхний слой почвы, листья, мох. Некоторые могут прийти и поближе к людям — у человека есть темные и сравнительно теплые подвалы, а порой и заброшенные колодцы, что для квакуш — идеальное место для пережидания холодов.

Природный антифриз

Теплокровные млекопитающие, которые впадают зимой в спячку, имеют преимущество перед хладнокровной и абсолютно «голой» квакшей — у них есть теплая шерсть. Лягушки такой роскоши лишены, но природа подарила им другое удивительно свойство — способность впадать в анабиоз, когда вся метаболическая активность замедляется.

«Состояние анабиоза — полного оцепенения до весны. Они обладают способностью к замерзанию и даже промерзанию. Организм лягушек зимой частично замещает воду на глицерин. И если лягушки, которые зимуют, зарывшись в ил, находятся в плюсовой температуре, то наземные лягушки почти всегда промерзают», — объясняет Вартапетов.

Глицерин работает в организме лягушки как антифриз, снижающий температуру замерзания крови. Но даже при частичном замерзании оставшейся воды лягушка может пережить зиму «без потерь». «У них так все устроено, что ткани, клетки не разрываются кристалликами льда и в таком состоянии они зимуют, пока не наступит достаточная плюсовая температура», — резюмировал ученый.

А как только солнце прогреет поверхность до комфортной для квакуши температуры, она моментально начинает активный образ жизни: выходит на охоту за зазевавшимися насекомыми и быстро откладывает икру.