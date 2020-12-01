Еще один таинственный монолит нашли в Румынии

Еще один таинственный монолит обнаружен на востоке Румынии. Ранее такой же загадочный обелиск был найден посреди пустыни в Соединенных Штатах.

Румынский монолит воздвигнут на холме в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Власти изучают «странное возникновение» монолита высотой около четырех метров.

«Прежде чем что-то здесь устанавливать, требуется разрешение нашей организации, которое должно быть утверждено Министерством культуры», — приводит РИА Новости слова представитель ведомства по вопросам культуры и исторического наследия Роксана Жосану.

На прошлой неделе сотрудники департамента общественной безопасности Юты обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, «незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена неизвестной стороной».

Because the #reptilians didn't want to bring us in Romania a steel #monolith like the one in #Utah, we built one #UtahMonolith pic.twitter.com/q0KEShlHI0 — Nic Paul Enache (@nicpaulenache) November 27, 2020

Монолит в Румынии, в отличие от конструкции в Юте, представляет собой не прямоугольник, а прямоугольную трапецию со скошенной вершиной. Кроме того, его поверхность покрывают «узоры».

Ранее СМИ отмечали, что находка в пустыне Юты похожа на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года», если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета. Предполагалось, что речь идет об арт-объекте.