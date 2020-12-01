Загадочный монолит в пустыне Юта исчез

Трехгранный металлический полированный столб высотой около трех метров, обнаруженный пару недель назад в удаленной, пустынной местности на юго-востоке штата Юта, исчез, сообщило заявление местное Бюро по управлению землями (BLM).

Металлический монолит случайно нашли сотрудники Управления общественной безопасности Юты. Блестящий столб, установленный неизвестно кем, для чего и когда в пустынном месте, настолько поразил сотрудников Управления, что они даже в шутку предположили его внеземное происхождение. Брус, по их словам, был похож на один из объектов из фильма «2001 год: Космическая одиссея».

Власти не раскрывали координаты монолита, но его все-таки нашли туристы. А потом он исчез. «Мы получили достоверные сведения о том, что незаконно установленный объект, именуемый «монолит», был убран с находящегося под управлением BLM участка земли. BLM не убирало объект, рассматривавшийся в качестве частной собственности», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Пока никто не заявлял прав на исчезнувший брус, который, по словам людей, успевших его осмотреть, был все же полым. Не поступало информации и от возможных свидетелей его демонтажа.