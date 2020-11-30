Хоккеисты проведут матч на «пузырьковом» льду Байкала

Легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов решил устроить хоккейный матч на Байкале. В марте спортсмены посоревнуются на «пузырьковом» льду возле поселка Большое Голоустное в Иркутской области, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Фетисов побывал на Байкале в августе и решил, что на льду озера должен пройти хоккейный матч. Природную площадку для проведения матча определили заранее: ею должна стать акватория озера вблизи поселка Большое Голоустное.

В этом месте находится известный «пузырьковый» лед. Поверхность льда — чистая из-за постоянного ветра, сметающего снег. А метан, поднимающийся со дна озера «вмерзает» в лед пузырьками.