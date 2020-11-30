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Хоккеисты проведут матч на «пузырьковом» льду Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sergey Pesterev / CC BY-SA 4.0

Легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов решил устроить хоккейный матч на Байкале. В марте спортсмены посоревнуются на «пузырьковом» льду возле поселка Большое Голоустное в Иркутской области, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Фетисов побывал на Байкале в августе и решил, что на льду озера должен пройти хоккейный матч. Природную площадку для проведения матча определили заранее: ею должна стать акватория озера вблизи поселка Большое Голоустное.

В этом месте находится известный «пузырьковый» лед. Поверхность льда чистая из-за постоянного ветра, сметающего снег. А метан, поднимающийся со дна озера «вмерзает» в лед пузырьками.

Матч пройдет 8 марта 2021 года. Пока организаторы не раскрывают имен участников, но обещают, что это будут «звезды» хоккея. Цель матча привлечь внимание российской и мировой общественности к проблемам сохранения природы уникального озера и его берегов.

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jeryakob

Что за народ эти пенсионеры . Экономят на еде и лекарствах , а полученные сверхдоходы укрывают в оффшорах,...

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!

nastya19944

Вангую что в так называемом российком ютубе будет ловить нечего.