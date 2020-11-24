НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд выслушал показания свидетеля по делу Шамсутдинова

Источник:
Sibnet.ru
314 0
Фото: © Sibnet.ru

Второй Восточный окружной военный суд продолжает слушание по делу Рамиля Шамсудтинова, обвиняемого в убийстве восьми сослуживцев. В понедельник в суде выступил свидетель, рассказавший о нюансах службы бывшего солдата.

Суд начал рассмотрение дела Шамсутдинова в понедельник. Заседания проходят с участием присяжных. В коллегию входят восемь основных присяжных и три запасных. Во вторник судьи приступили к опросу свидетелей. Один из них рассказал о конфликтном эпизоде между Шамсутдиновым и лейтенантом Даниилом Пьянковым, впоследствии убитым.

Свидетелем выступил водитель Дмитрий Коновалов, работавший в части, где служил Шамстутдинов. Он сообщил об одном из конфликтов, когда Пьянков пригрозил Шамсутдинову протереть его лицом ободок унитаза, пишет «Чита.ру» со ссылкой на слова свидетеля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНазначена дата суда по делу о смертельном ДТП с автобусом

По его словам, за беспорядок в туалете и душевой Шамсутдинова и его сослуживцев обязали надеть общевойсковые защитные костюмы. Из-за этого сослуживцы предъявили Шамсутдинову претензии.

Бывший солдат-срочник обвиняется в расстреле восьмерых сослуживцев 25 октября 2019 года. На месте погибло восемь человек, в том числе лейтенант Пьянков. Двое получили тяжелые ранения. 

Шамсутдинову предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), части 3 статьи 30, и пунктами «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Тема: Убийство военнослужащих в Забайкалье
Адвокат напомнил о желании добиться истины по делу Шамсутдинова
Военный суд начнет рассмотрение дела стрелка Шамсутдинова
Суд в Забайкалье набрал присяжных по делу Шамсутдинова
Суд в Чите начнет добор присяжных по делу Шамсутдинова
смотреть все
ЧП #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посчитал легализацию каннабиса угрозой нацбезопасности
•
Глава ГИБДД перечислил способы снижения смертности на дорогах
•
Трамп разрешил начать передачу власти Байдену
•
Сенатор рассказала об индексации пенсий в 2021 году
Подробности
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
•
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат Бурятии попросил субсидий для экопредпринимателей
Сибирь 24.11.2020 13:57
Полиция Приангарья выложила видео погони за пьяной автомобилисткой
Сибирь 24.11.2020 13:34
Глава Сибирского центра ФМБА умер после COVID
Сибирь 24.11.2020 13:30
Пара подростков в Омске жестоко убила маму, запретившую им общаться
Сибирь 24.11.2020 12:30
Самое популярное
«Блатная» участница «Голоса» прошла в следующий этап
7649
Гагарина выгнала из «Голоса» самоуверенного кузбассовца
6758
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
3866
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
3532
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин посчитал легализацию каннабиса угрозой нацбезопасности
•
Глава ГИБДД перечислил способы снижения смертности на дорогах
•
Трамп разрешил начать передачу власти Байдену
•
Сенатор рассказала об индексации пенсий в 2021 году
Как это работает
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Две овцы и двое суток: почему валенки не надо покупать в интернете
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Установка российских программ на гаджеты стала обязательной
33
Президент России назвал главные мировые риски
31
«Золотые паспорта» предложили ввести в России
30
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
28
Путин прорекламировал российские вакцины от COVID-19
27