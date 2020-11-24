Суд выслушал показания свидетеля по делу Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд продолжает слушание по делу Рамиля Шамсудтинова, обвиняемого в убийстве восьми сослуживцев. В понедельник в суде выступил свидетель, рассказавший о нюансах службы бывшего солдата.
Суд начал рассмотрение дела Шамсутдинова в понедельник. Заседания проходят с участием присяжных. В коллегию входят восемь основных присяжных и три запасных. Во вторник судьи приступили к опросу свидетелей. Один из них рассказал о конфликтном эпизоде между Шамсутдиновым и лейтенантом Даниилом Пьянковым, впоследствии убитым.
Свидетелем выступил водитель Дмитрий Коновалов, работавший в части, где служил Шамстутдинов. Он сообщил об одном из конфликтов, когда Пьянков пригрозил Шамсутдинову протереть его лицом ободок унитаза, пишет «Чита.ру» со ссылкой на слова свидетеля.
По его словам, за беспорядок в туалете и душевой Шамсутдинова и его сослуживцев обязали надеть общевойсковые защитные костюмы. Из-за этого сослуживцы предъявили Шамсутдинову претензии.
Бывший солдат-срочник обвиняется в расстреле восьмерых сослуживцев 25 октября 2019 года. На месте погибло восемь человек, в том числе лейтенант Пьянков. Двое получили тяжелые ранения.
Шамсутдинову предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), части 3 статьи 30, и пунктами «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.