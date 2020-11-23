Ростелеком сообщил об изменении стоимости «Шант Премиум HD»

Стоимость дополнительного пакета телеканалов «Шант Премиум HD» в рамках услуг «Интерактивное телевидение», «Интерактивное телевидение 2.0», «Wink-ТВ-онлайн» и Опция «Wink» увеличится с 1 декабря, сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Сейчас стоимость пакета составляет 240 рублей в месяц, с декабря абоненты будут платить 288 рублей. «Шант Премиум» армянский телеканал, вещающий в HD качестве и без рекламы.

Программы проходя как на армянском, так и на русском языках. В эфире– новостные, развлекательные передачи, фильмы и сериалы. Зритель может познакомиться с корейскими дорамами.

Например «Императрица Ки», о борьбе двух соперниц за сердце императора. Шоу-игра «Мама готовит лучше» научит рецептам национальных и популярных блюд, а ведущие и участники программы «МедИнфо» расскажут, как сохранить здоровье, быть жизнерадостным и стрессоустойчивым.