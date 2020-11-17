Первый частный COVID-госпиталь в Томске начал прием пациентов

Первый частный респираторный госпиталь открылся в Томской области, он будет принимать пациентов в том числе по ОМС, сообщил во вторник департамент здравоохранения региона.

Госпиталь открылся на базе многопрофильного медицинского центра Park Health, расположенного в жилом районе «Северный парк». Учреждение рассчитано на 86 коек, при необходимости количество койко-мест в госпитале может быть увеличено до 112.

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В госпиталь будут переводить на долечивание за счет средств ОМС пациентов с подтвержденным коронавирусом из других больниц. В учреждение поступили первые пациенты из Томской районной больницы.

По словам руководителя медицинского объединения «Здоровье» Екатерины Фельзингер, в новом госпитале установлены функциональные кровати, четыре аппарата ИВЛ, три кислородных концентратора, палатный рентгеновский аппарат. В стадии монтажа две кислородные рампы, в конце декабря смонтируют кислородную станцию на 100 литров.

Ранее объединение «Здоровье» планировало открыть в новом здании многопрофильную клинику, но руководство решило помочь региону в борьбе с коронавирусом.