Сбор плазмы для больных COVID начался в Томске

Томичи, которые переболели COVID-19, смогут сдать плазму крови, сообщил в среду оперштаб региона. Она понадобится для лечения новых зараженных.

«Чтобы стать донором для больных коронавирусом, нужно иметь медицинское заключение о перенесенном COVID-19, наличие двух отрицательных результатов ПЦР-исследования на COVID-19, отсутствие жалоб на состояние здоровья и противопоказаний к донорству», – сказано в сообщении оперштаба.

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Плазма подвергается процедуре патогенинактивации: обеспечивается инфекционная безопасность компонента. Потом ее выдают в больницы по требованию. Плазма используется при лечении пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Сдать кровь можно в будни с 8.00 до 12.30 по предварительной записи в томском региональном центре крови на Вершинина, 45. При себе необходимо иметь паспорт.

Требования к донорам: возраст от 20 до 55 лет, вес – более 60 килограммов, выписка из стационара или справка из поликлиники или результат последнего исследования на антитела к COVID-19. С момента выздоровления должно пройти от 30 дней до трех месяцев.