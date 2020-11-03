Томские власти прокомментировали «сидячую» госпитализацию

Пациентов с коронавирусом в Томске госпитализировали сидя в минувшие выходные. Представитель департамента здравоохранения объяснил, почему так произошло.

«Маме моей подруги, которая болеет COVID-19, в Томске предложили СИДЯЧУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ! СИДЯЧУЮ!!! Это потому, что коек нет», – написал в соцсетях в выходные журналист и общественник Дмитрий Алешковский.

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В понедельник поздним вечером ситуацию прокомментировал начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. Он признал, что сидячая госпитализация в выходные действительно была в медсанчасти №2.

«Приемо-сортировочное отделение на самом деле не справилось с ситуацией. Часть пациентов была размещена в коридоре, в том числе пациенты, которым позволяло состояние здоровья, размещались на стульях», – рассказал в официальном телеграм-канале департамента чиновник.

По информации департамента здравоохранения региона, сейчас в Томске развернуто 1711 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.