Особый режим продлили в Томской области до зимы

Режим повышенной готовности продлится в Томской области до 1 декабря. Губернатор региона Сергей Жвачкин призвал организации перейти на удаленный режим работы.

Оперштаб региона принял решение продлить масочный режим и ограничения на проведение массовых мероприятий до 1 декабря, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Томской области. Из-за распространения коронавируса школьникам продлили каникулы, а предприятия призвали перейти на удаленку.

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«Прошу руководителей и бюджетных, и частных организаций по возможности ввести для сотрудников скользящие графики, часть перевести на удаленку. Эта мера поможет снизить концентрацию людей не только на предприятиях и в организациях, но и в пассажирском транспорте, в магазинах и других общественных местах в часы пик», – сказал Жвачкин.

Он добавил, что никаких дополнительных ограничений для жителей и бизнеса в Томской области вводиться не будет.