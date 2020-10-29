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Каникулы в томских школах продлили из-за COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Каникулы во всех школах Томской области продлятся ещё на неделю, до 8 ноября, такое решение принял оперштаб региона по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Сегодня мы находимся на пике заболеваемости, который продлится, по всей вероятности, еще две недели, поэтому дальнейшее разобщение пойдет на пользу эпидемиологической ситуации. Кроме того, у нас болеют более двухсот учителей, поэтому дополнительная неделя каникул даст возможность педагогам полностью вылечиться и начать полноценный образовательный процесс», – прокомментировал глава региона Сергей Жвачкин.

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Ранее сообщалось, что ученики начальных классов в Томской области будут отдыхать до 4 ноября, ученики средних и старших классов – до 31 октября.

Также оперштаб решил, что в учреждениях дополнительного образования региона занятия возобновятся со 2 ноября, но до конца месяца их можно будет проводить только дистанционно, сообщила пресс-служба областной администрации.

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