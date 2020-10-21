Двое детей с коронавирусом родились в Томске

Двое детей с подтверждённой коронавирусной инфекцией родились в Томске, сообщил главный врач областного перинатального центра Игорь Степанов.

«В период беременности новая коронавирусная инфекция протекает с разной степенью тяжести, в том числе есть и тяжелые формы. Кроме того, на фоне течения новой коронавирусной инфекции возможно осложнение течения беременности, ухудшение состояния плода. Поэтому требуется особое внимание при наблюдении за будущей мамой и малышом» – цитирует Степанова пресс-служба областного департамента здравоохранения.

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Степанов уточнил, что новорождённых с положительным тестом на коронавирусную инфекцию было двое, сейчас малышей уже выписали.

В случае подтверждённого диагноза COVID-19 у роженицы её ребёнка переводят в детскую больницу № 1, где тестируют на первые и третьи сутки после рождения.

Если у малыша подтверждается диагноз, его переводят в детскую инфекционную больницу имени Сибирцева, если не подтверждается – оставляют в больнице № 1 или переводят в отделение патологии новорожденных перинатального центра до выписки мамы. При благоприятной эпидемиологической обстановке в семье их выписывают.