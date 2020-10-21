Врач попросил женщин с COVID-19 отказаться от лака для ногтей

Лак для ногтей, а тем более гель-лак, может создать препятствие для медиков при проведении процедур. Если тест показал положительный результат на коронавирус, лучше снять маникюрное покрытие с безымянного пальца, сообщил главный внештатный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов.

Ключевой особенностью тяжелого течения COVID-19 является выраженная гипоксемия, то есть снижение содержания кислорода в крови. Всем больным, поступающим в стационары, исследуют уровень кислорода.

Есть два способа узнать уровень кислорода. Первый — исследовать газы крови. Это крайне болезненная процедура, кровь берется специальной иглой из артерии. И второй способ — с помощью пульсоксиметра. Этот аппарат надевается на безымянный палец.

«У женщин и девушек очень часто маникюр или гель-лак, что значительно снижает прохождение инфракрасного луча, а, следовательно, уровень насыщенности кислородом прибор показывает низкий. Для этого, каждой пациентке с маникюром, особенно с темным, мы обращаемся с просьбой снять гель или обычный лак с безымянного пальца», — отметил Лукьянов.

Пульмонолог отметил, что уровень сатурации измеряется в постоянном режиме тем пациентам, которые находятся на кислороде или на искусственной вентиляции легких. Показатель насыщенности кислородом крови очень важен. «СOVID-19 не для модниц. Жизнь дороже», — резюмировал врач.