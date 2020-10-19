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Роспотребнадзор перечислил опасные предметы с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Красные зоны вируса — предметы, через которые чаще всего передается COVID-19. Это вещи, к которым люди прикасаются каждый день по нескольку раз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.

Специалисты республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели исследование и составили список красных зон вируса. В него попали:

  • Банкоматы и терминалы
  • Наличные деньги
  • Дверные ручки
  • Заправочный пистолет
  • Письменные принадлежности общего пользования. Например, шариковая ручка.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют в общественных местах надевать перчатки, если такой возможности нет — обрабатывать руки антисептиком. А дома и на работе чаще дезинфицировать поверхности растворами на основе спирта.

Тема: Распространение коронавируса
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