Роспотребнадзор перечислил опасные предметы с коронавирусом

Красные зоны вируса — предметы, через которые чаще всего передается COVID-19. Это вещи, к которым люди прикасаются каждый день по нескольку раз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.

Специалисты республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели исследование и составили список красных зон вируса. В него попали:

Банкоматы и терминалы

Наличные деньги

Дверные ручки

Заправочный пистолет

Письменные принадлежности общего пользования. Например, шариковая ручка.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют в общественных местах надевать перчатки, если такой возможности нет — обрабатывать руки антисептиком. А дома и на работе чаще дезинфицировать поверхности растворами на основе спирта.