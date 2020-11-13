Школьные каникулы закончились в Алтайском крае

Затянувшиеся каникулы закончились в школах Алтайского края – с 16 ноября дети выходят на учебу, сообщает правительство региона.

Соответствующее решение принял региональный оперштаб. При этом каждая образовательная организация будет принимать решение исходя из эпидобстановки – при низком уровне заболеваемости: учебный процесс проходит очно, усиливаются меры по пропуску. Проводится многоступенчатая термометрия, влажная уборка.

При росте уровня заболеваемости – уход на удаленку по параллелям, классам, школам. Если заболеваемости среди педагогов превышает 30% — продолжение образовательного процесса в очной форме станет невозможным.

Губернатор Виктор Томенко обратил внимание на строжайший контроль за соблюдением мер профилактики и призвал подключить родителей.