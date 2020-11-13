Первые новогодние елки привезли в Новосибирск

Первая партия новогодних елок поступили в Новосибирск из Кузбасса, 2,5 тысячи пихт прошли фитосанитарный контроль, сообщает Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

Инспекторы проводят контрольные мероприятия при ввозе «новогодних» деревьев, чтобы в регион не завезли карантинных насекомых-вредителей, которые часто живут на хвойных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как выбрать елку и ухаживать за ней

Во вторник первая партия «новогодних» деревьев из Кемеровской области на один из складов Новосибирска, благополучно прошла фитосанитарный контроль. В результате 2,5 тысячи пихт ждут момент продажи.

С 1 декабря начнется торговля хвойными деревьями. В прошлом году средняя цена елок варьировалась от 1 до 7 тысяч рублей и выше, в зависимости от состояния и высоты дерева. Елки в регион завозят не только с Кузбасса, но и из Красноярска, небольшую партию елок в город привозят из Новосибирской области.

Мэрия Новосибирска в 2020 году организует в центре города елку и каток, но не будет проводить массовых новогодних мероприятий из-за пандемии коронавируса.