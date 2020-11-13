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Первые новогодние елки привезли в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Партия новогодних елок
Фото: Партия новогодних елок © Управление Россельхознадзора по Новосибирской области

Первая партия новогодних елок поступили в Новосибирск из Кузбасса, 2,5 тысячи пихт прошли фитосанитарный контроль, сообщает Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

Инспекторы проводят контрольные мероприятия при ввозе «новогодних» деревьев, чтобы в регион не завезли карантинных насекомых-вредителей, которые часто живут на хвойных.

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Во вторник первая партия «новогодних» деревьев из Кемеровской области на один из складов Новосибирска, благополучно прошла фитосанитарный контроль. В результате 2,5 тысячи пихт ждут момент продажи.

С 1 декабря начнется торговля хвойными деревьями. В прошлом году средняя цена елок варьировалась от 1 до 7 тысяч рублей и выше, в зависимости от состояния и высоты дерева. Елки в регион завозят не только с Кузбасса, но и из Красноярска, небольшую партию елок в город привозят из Новосибирской области.

Мэрия Новосибирска в 2020 году организует в центре города елку и каток, но не будет проводить массовых новогодних мероприятий из-за пандемии коронавируса.

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Для них налоговые каникулы и льготы

Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

nicollaich

Кремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.

nicollaich

Сейчас богатые резко обеднеют до НГ-2021.

Archangel3339

ЦитатаРоссияне поддержали ее в ходе общенационального голосованияМного ли её поддержали на самом деле?...