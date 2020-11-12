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Азербайджан посчитал конфликт в Карабахе урегулированным

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны Армении

Баку считает конфликт в Нагорном Карабахе урегулированным, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, комментируя заключенное соглашение. 

«Конечно, понадобится время, конечно, понадобится еще очень много усилий — не надо самих себя обманывать, что это все буквально через месяц-два встанет на свои места. Это длительный процесс», — уточнил дипломат.

По словам посла, это «болезненный процесс», однако другой дороги для Армении и Азербайджана нет, урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха — путь к миру, благополучию и процветанию.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Одновременно предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

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