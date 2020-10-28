Две клиники в Новосибирске перепрофилируют под COVID

Клиники ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) и НИИТО в Новосибирске будут перепрофилированы в инфекционные госпитали, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

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«У нас есть предварительная договоренность о перепрофилировании федеральных учреждений – СОМЦ ФМБА и НИИТО. Клиника ФМБА уже перепрофилирована, мы ждем разрешения из Москвы. А в случае необходимости с начала ноября будет открыта перепрофилированная клиника НИИТО (при сохранении текущей эпидситуации)», – цитирует Хальзова пресс-служба губернатора и правительства региона.

По информации властей региона, госпиталь на базе медцентра ФМБА рассчитан на 150 коек, на базе НИИТО – на 100 коек.