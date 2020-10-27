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Места скопления людей в Новосибирске будут дезинфицировать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Крупные объекты, где собирается большое количество людей, подвергнутся дезинфекции в Новосибирской области из-за пандемии коронавируса, сообщило во вторник ГУ МЧС по региону.

Специалисты МЧС возобновили обработку наиболее сложных в санитарно-эпидемиологическом отношении объектов с массовым пребыванием людей. Подобные меры принимались весной, в первую волну коронавируса.

«Для стабилизации эпидемиологической обстановки запланированы обработки зданий, сооружений, техники и дорог на территории железнодорожного вокзала, трех автовокзалов и на объектах силовых ведомств, в том числе следственного изолятора и исправительной колонии. », – сказано в сообщении.

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Кроме того, по заявкам мэрии спасатели будут помогать в обработке медицинских учреждений и других сооружений с массовым пребыванием людей.

В дезинфекции задействованы машины специальной обработки техники, автономные бортовые комплекты и мобильные комплексы специальной обработки. За один день общая площадь пройденной территории внутри зданий составила более 3 тысяч квадратных метров.

К работам планируется привлечь группировку студентов-спасателей, которые прошли необходимое обучение, имеют экипировку и снаряжение.

Тема: Распространение коронавируса
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