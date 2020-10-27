Петросяна госпитализировали с подозрением на СOVID-19

Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус.

Скорая помощь забрала 75-летнего артиста из квартиры с предварительным диагнозом «коронавирус», передает Life Shot. Отмечается, что состояние артиста удовлетворительное, он проходит обследование.

Сам Петросян рассказал ТАСС, что чувствует себя хорошо и подтвердил, что находится в больнице. «Я себя хорошо чувствую. Я обследуюсь. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке», — сказал он.

При этом народный артист РСФСР не опроверг и не подтвердил свое заражение коронавирусной инфекцией.