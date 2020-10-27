Общепиту в Новосибирске разрешили работать до полуночи

Заведения общественного питания в Новосибирской области с этой недели должны будут закрываться в полночь из-за пандемии коронавируса. Изначально ограничения хотели начинать в 23 часа, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

С понедельника, 26 октября, предприятиям предписано «приостановить оказание услуг общественного питания в период с 00 часов 00 минут до 08 часов 00 минут», а также исключить проведение массовых мероприятий.

Ограничения по времени не касаются предприятий общественного питания, которые работают в гостиницах, вокзалах и аэропортах, а также обслуживания навынос.

«Изначально было предложение ограничить работу с 23.00, однако после консультаций с представителями сферы общественного питания было принято решение прекращать работу в полночь. Предприниматели с пониманием отнеслись к вводимым ограничениям», – сказано в сообщении администрации региона.