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Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Соцсети жителей регионов Сибири с начала октября заполняются жалобами на отсутствие в аптеках антибиотиков и противовирусных препаратов. Мы прошлись по аптекам Новосибирска и испытали на себе все сложности покупки лекарств.

Людям с симптомами ОРВИ и больным коронавирусом для домашнего лечения выписывают похожие лекарственные препараты. 

Это антибиотики – «Азитромицин», «Амоксиклав» (»Амоксициллин»), противовирусные препараты – «Арбидол» (Аплевир), «Ингаверин», «Интерферон» и подобные. В некоторых случаях рекомендуют пить также «Грудной сбор №4». Вообще в период болезни врачи рекомендуют обильное питье.

Но если морсы, чай и прочие жидкости для большинства — не проблема, то покупка выписанных лекарств превращается в настоящий квест. Мы начали поход за таблетками с Советского района. В районных аптеках в наличие оказались лишь некоторые препараты.

В одной из них, например, есть «Ингавирин», «Грудной сбор «4», а «Арбидол» только детский. «Амоксиклава» нет, есть «Флемаксин» в дозировке 0,5.

В другой аптеке нет «Иннгаверина», «Амоксиклава», «Азитромицина», «Арбидола». Из противовирусных — только «Кагоцел». «Грудного сбора» — нет.

Похожая ситуация в одной из аптек на Красном проспекте. Из перечисленного списка нет ничего. Из противовирусных есть только «Кагоцел». «Пока есть», — добавляет провизор.

В аптеке на улице Ватутина нет ничего, кроме «Грудного сбора» и «Флемаксина» в дозировке 0,25 грамма.

Следующая аптека в Октябрьском районе на улице Восход. Провизор терпеливо перечисляет, что «Игнаверин» – есть, «Грудной сбор» закончился, «Амоксиклава», «Азитромицина», «Арбидола» – нет. Есть «Флемаксин» и «Кагоцел». 

Но в целом, отмечает специалист, лекарственная паника, уже пошла на спад: «Сейчас уже ее нет, не так часто. Раньше был всплеск, но уже закончился».

Еще одна аптека на Восходе рядом с автобусной остановкой приятно удивила. В наличии есть все, кроме «Арбидола». «В этом есть проблема небольшая. Но сегодня был его аналог «Арпефлю». Замена на некоторые препараты есть», — объяснила фармацевт.

По ее словам, поток желающих купить лекарства не останавливается. При этом люди пытаются хитрить и закупаться про запас: «Это не то слово, что это паника. Просто невообразимо. Некоторые даже не болеющие пытаются закупаться впрок», — делится она.

Закупиться впрок антибиотиками в одной аптеке за один визит, конечно, не получится. Эти лекарства продаются по рецепту. Но противовирусные препараты находятся в свободном обороте, и человек может приобрести хоть 10 упаковок за один раз.

Можно ли найти лекарства в интернете

Итак, для того, чтобы собрать лекарственную корзину, нам потребовалось обойти не одну аптеку. Покупателю, особенно больному, достаточно сложно будет приобрести все выписанные препараты. Надежда — на аптечные интернет-сервисы.

Самый крупный – «Аптека.ру». Но если выбрать локацию — Новосибирск и ввести в поисковую строку название «Азитромицин», то сервис информирует, что ни этого препарата в наличии нет нигде. То же самое с «Арбидолом».

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Справочный аптечный сервис lekvapteke.ru, ориентированных на покупателей Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Хакасии, Красноярского и Алтайского краев, дает более подробную информацию. По его данным, «Азитромицин» в граммовке 0,5 есть только в одной аптеке на улице Русская. Но, к сожалению, при звонке в аптеку оказалось, что уже нет.

Поэтому перед тем, как идти в аптеку, стоит уточнить по телефону, остался ли в наличии нужный препарат. Правда, из 15 аптек, в которые мы позвонили, сняли трубку при первой попытке дозвониться только в четырех. С остальными связаться было невероятно сложно из-за постоянно занятых линий.

Когда кончится дефицит

Обеспокоенное население атакует аптеки и в других регионах Сибири. И в итоге, из-за сезонного повышения заболеваемости, дополненного ажиотажными закупками впрок, некоторым больным попросту нечем лечиться. 

«У родственника подтвердили COVID, выписали "Азитромицин" или "Цефтриаксон". Обошли все аптеки, звонили в другие города, их попросту нет. Ни их, ни аналогов, тот же "Суммамед" всегда было легко купить. Сейчас невозможно», — поделился с Sibnet.ru житель Республики Алтай Максим Кудрявцев.

«Для ковидных больных промедление в несколько дней может оказаться смертельным! Нарастает и опасность спекуляции медикаментами, использование паники, связанной с пандемией», — говорится в обращении КПРФ к полпреду президента в СФО Сергею Меняйло.

Депутаты попросили его организовать координацию профильных руководителей региональных правительств Сибири для регулирования работы аптечных сетей. 

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А мэр столицы Сибири Анатолий Локоть еще в прошлую пятницу заверил на встрече с журналистами — дефицит лекарственных средств в Новосибирске удастся преодолеть, и к середине недели поступит дополнительная партия антибиотиков из Владивостока.

Локоть сообщил, что мэрия и правительство региона ведут переговоры с производителями, чтобы обеспечить город ежесуточными поставками наиболее востребованных лекарств.

Похожие заявления сделали власти и в других регионах Сибири. Кроме Тувы, откуда не поступало ни сообщений о дефиците, ни официальных заявлений о разрешении ситуации.

Фото: Sibnet.ru
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Топ комментариев

Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

suportar

Если признать тяжелой ситуацию с мозгами, то ситуация с вирусом может отойти на второй план.

Иркут 69

Конечно укрепится. На полтора рубля. Ненадолго.