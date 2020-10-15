Названы циркулирующие в России штаммы коронавируса

Эпидемию на территории России вызывали европейские варианты коронавируса SARS-CoV-2, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На территории Российской Федерации циркулируют варианты коронавируса европейский, привезенный из Европы, из ряда стран Азии, но не китайский, который есть в нашем Закавказье», — сказала Попова.

По ее словам, у России нет штаммов коронавируса, которые возникли в начале пандемии на территории Китая. При этом первые два случая заражения инфекцией были выявлены 31 января в Тюменской области и Забайкальском крае, оба заболевшие являлись гражданами КНР.

Исследования генома коронавируса ранее показали, что инфекция была завезена в Россию преимущественно из Европы. Считается, что вирус проник на территорию страны как минимум из 67 независимых источников в феврале-марте 2020 года.