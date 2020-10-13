Трамп сравнил умственные способности Байдена и Путина

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в интеллектуальном отношении уступает президенту России Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Он заявил, что у Байдена «был очень плохой день». «Он забыл имя Митта Ромни (сенатор-республиканец от штата Юта), он не знал, в каком он штате», - приводит ТАСС слова Трампа. «Вы можете вообразить, чтобы такое сделал я?» — сказал президент США.

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«У Байдена был плохой день. У него будет много плохих дней» — добавил президент США. Говоря о лидерах России, Китая и КНДР, он подчеркнул: «У них на 100% острый ум».

По словам республиканца, нельзя, чтобы президентом США был политик, про которого нельзя сказать того же. Как подчеркнул Трамп, у Байдена «не на 100%» острый ум. «У него не 100%, не 80%, не 60%», — добавил американский лидер.