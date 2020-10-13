Раздача бесплатных промокодов Wink продолжается

Видеосервис Wink от Ростелекома — это тысячи фильмов и сериалов, а также сотни популярных ТВ-каналов, доступных на телевизорах, ноутбуках, планшетах, смартфонах и компьютерах. Что нужно, чтобы стать пользователем сервиса бесплатно?

В честь Дня компании можно получить промокод на подписку «Максимум», включающую 7 тысяч фильмов и сериалов и 262 телеканала, бесплатно. В связи с большим спросом Ростелеком продлил акцию до конца октября.

Абонентом Ростелекома быть при этом необязательно, так как приложение Wink работает на интернете от любого провайдера.

Без подписки в Wink есть бесплатный доступ к 20 федеральным ТВ-каналам, а также небольшой части коллекции фильмов. С подпиской количество контента становится фактически неограниченным, есть даже доступ к архиву передач телеканалов.

Полученный промокод имеет ограниченный срок действия — его нужно активировать до 31 октября. Подписка будет действовать 30 дней с момента активации.

Чтобы зарегистрироваться в Wink, достаточно зайти на сайт сервиса и ввести номер телефона или адрес электронной почты. После подтверждения своих данных следует найти пункт «Активировать промокод» и ввести цифры. Затем можно использовать все возможности сервиса.