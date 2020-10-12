Грозит ли россиянам повторная удаленка?

Вторая волна коронавируса захватывает Россию. С конца сентября число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось вдове. Предприниматели опасаются нового «карантина», власти пытаются этого не допустить, а эпидемиологи указывают на главный индикатор ввода ограничений.

Если в конце сентября прирост новых случаев был около 6 тысяч в сутки, то последние несколько дней в стране фиксируется более 13 тысяч вновь заразившихся ежесуточно. Побит антирекорд первой волны коронавируса.

В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от организаций перевести 30% сотрудников на удаленку с 5 по 28 октября. При этом все работники старше 65 лет в обязательном порядке должны перейти на дистанционный режим. По остальным работодатель сам должен решить, кто именно будет работать из дома, а кто из офиса.

Тем не менее, мэр столицы предупредил, что если москвичи будут строго соблюдать санитарные правила, появится шанс остановить распространение инфекции. Если нет, то возможны «дополнительные, крайне нежелательные ограничительные меры». А за столицей с рекомендациями и ограничениями потянулись и регионы.

Под запретом — школы и дискотеки

Регионы Сибири, как собственно и вся Россия, стараются сгладить ситуацию и не допустить тотального карантина. Например, в том же Забайкалье, где четвертые сутки подряд фиксируется взрывной рост больных COVID-19, пытаются обойтись «мягкими» мерами для бизнеса, но ограничивают учебу и развлечения.

Так, Минсоцзащиты края разработало рекомендации для работодателей. В их числе введение гибкого графика работы, перевод 30% работников на дистанционный режим работы с сохранением заработка, установка индивидуального режим работы сотрудников.

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Из предприятий пока в регионе закрыли только ночные клубы, куда с проверками заявились специалисты Роспотребнадзора. Санврачи ужаснулись полному отсутствию соблюдения санитарных норм при большом скоплении народа. Теперь все бары и точки общепита могут работать только до 24.00.

В борьбу с COVID вступили и ЗАГСы региона, сократив количество гостей на бракосочетании до 10 человек. Ну и конечно в числе удаленщиков оказались школы и вузы — в Забайкалье полностью закрыты 11 школ, на удаленное обучение переведен 121 класс в 42-х школах региона. Общая численность школьников, переведенных на «удаленку» – более 9,6 тысячи. Четыре вуза учатся дистанционно.

Открытые кинотеатры и закрытые театры

Похожая ситуация в Бурятии. Там работодателям также рекомендовали отправить треть сотрудников работать из дома, а также тысячи школьников и некоторых студентов. Ограничительные меры для предприятий пока продлили до 18 октября. Но с октября открыты кинотеатры и фудкоры.

Глава Бурятии объяснил, что они были закрыты полгода и дальше держать их на «голодном пайке» нельзя. В октябре заканчиваются меры господдержки для предпринимателей, введенные в связи с распространением вируса.

В Новосибирской области к бизнесу подошли менее строго. Никаких требований о переводе сотрудников на удаленную работу не было. Напротив, губернатор Андрей Травников заявил, что до 18 октября включительно не планируется вводить ограничений.

Однако он попросил усилить контроль за соблюдением масочного режима, особенно в общественном транспорте. Как показали проверки Роспотребнадзора, в Новосибирской области его не соблюдают почти нигде.

«Не все граждане, в том числе из группы риска, услышали, что ситуация сложная – необходимо, как это было весной и летом, использовать все каналы информации для проведения разъяснительной кампании», — попросил он.

Также, по словам главы региона, надо применять как можно более жесткие меры к нарушителям масочного режима на общественном транспорте.

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В остальных регионах Сибири ситуация схожая — часть учащихся отправляют на дистанционку, но ограничительных мер для бизнеса пока не вводят.

Впрочем, некоторые организации сами ушли на карантин. Так, например театр «Красный факел» в Новосибирске объявил об отмене спектаклей.

«Мы не имеем права рисковать и выпускать на сцену актеров, чувствующих недомогание. Равно как не считаем возможным в этот напряженный период провоцировать массовое скопление людей. Самым правильным мы считаем приостановить показы на две недели и следить за развитием ситуации», — прокомментировало руководство театра.

На две недели с 8 октября ушел на карантин и Омский драмтеатр, отменив спектакли. Это случилось из-за того, что у ведущего актера драмы Валерия Алексеева диагностировали COVID-19.

Главный индикатор карантина

Пока губернаторы и работодатели пытаются лавировать между недопущением ковидных вспышек и угрозой обрушения экономики, эпидемиологи расходятся во мнениях. Одни жалеют предпринимателей и призывают не закрывать предприятия. В частности, к этому призвал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Не надо, я убежден и говорю: не надо. Возвращаться к весенним (ограничениям) — это демонстрировать свою безграмотность. Надо в каждом конкретном случае разбираться», — цитирует Онищенко ТАСС.

Он подчеркнул, что предыдущий карантин закончился 7% потери ВВП. «А кто потерял, нефтяники, газовики? Нет, школы потеряли и больницы», — добавил он.

Онищенко считает, что главная задача государства — воспитать в людях ответственное отношение к собственному здоровью. В том числе и через штрафы, и через наказания.

Есть и еще одно мнение. По словам эпидемиолога Михаила Фаворова, у государства должен быть один главный индикатор, который позволит решать — вводить карантин или нет.

«Главным индикатором для правительств должно быть наличие коек для тяжелых больных. Если у вас сократилось число коек — вводите меры, ограничивающие контакт. А какие это контакты — среди взрослых или детей — это уже вторично», — цитирует Фаворова The Insider.