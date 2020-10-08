Патриарха Кирилла отправили на карантин

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится на карантине, это связано с контактом главы РПЦ с больным коронавирусом, сообщается на официальном сайте Московского патриархата Русской православной церкви.

Кирилл из-за карантина не смог участвовать в традиционных церковных мероприятиях в Троице-Сергиевой лавре по поводу преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского.

«Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения», — приводятся на сайте слова патриарха.

При этом отмечается, что предстоятель Русской Церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме. Время завершения его карантина не сообщается.