Армянин и азербайджанец: в чем разница?

Азербайджан и Армения снова воюют из-за Нагорного Карабаха, этот конфликт длится с 1988 года. Однако когда-то армяне и азербайджанцы жили на этой территории вместе. Чем отличаются эти нации, почему у них разный менталитет и как узнать армянина и азербайджанца по внешности или имени?

Как узнать по внешности

Внешне армяне и азербайджанцы схожи — среднего роста, крепкого телосложения, с широкими лицами, крупными носами. Однако есть нюансы внешности, которые помогут «на глаз» мгновенно отличить эти кавказские национальности. Характерные признаки — волосы и глаза.

Этнографы утверждают, что у армян редко встречаются прямые волосы, при этом у половины населения они светлые или каштановые. Что касается азербайджанцев, то у 95% из них преобладают прямые волосы черного цвета. Самый надежный способ идентификации — сравнить глаза, у армян они большие, глубоко посаженные, у азербайджанцев глаза в среднем меньше и немного отличаются разрезом.

Разные религии

Армяне по религии относятся к собственной христианской Апостольской церкви, которая считается одной из древнейших в мире. У них даже есть армянский «Ватикан» — Эчмиадзин, где на престоле сидит католикос. Великая Армения официально приняла христианство в качестве государственной религии в 301 году — намного раньше Руси.

Азербайджанцы в основном исповедуют ислам шиитского толка — так называемый джафаритский мазхаб. Ислам проник на территорию современного Азербайджана в середине VII века во время вторжения арабов в Закавказье.

Непохожие языки

Речь армянина и азербайджанца просто отличить на слух. Армянский язык относится к индоевропейской языковой семье, он очень древний, с примесью слов, который остались от урартов. Он совершенно непонятен всем соседям, ничего схожего среди других языков нет. По своему звучанию он немного напоминает греческий.

Азербайджанский язык относится к алтайской группе. По мнению большинства лингвистов, фактически он представляет собой диалект туркменского языка. По звучанию он также схож с турецким. Более того, турки или туркмены вполне смогут понять азербайджанца — многие слова в этих языках схожи.

Отличить по имени и фамилии

Очень просто отличить армянина от азербайджанца по имени. Согласно опубликованным армянским Национальным статистическим комитетом данным, в последнее десятилетие в Армении самыми популярными именами для мальчиков являются Наре, Давид, Самвел, Тигран и Гор. Девочек чаще всего называют Мария, Нарэ, Мане, Мариам, Элен, Лусине.

Фото : Артвин, Армянка в национальном костюме

В Азербайджане в пятерку самых распространенных мужских имен входят Юсиф, Али, Гусейн, Омар и Угур. У девочек самые популярные имена — Захра, Нурай, Зейнаб, Марьям, Айлин. При этом нередко детям в Азербайджане дают двойное имя — Курбан Али, Ага Муса.

Современные армянские фамилии чаще всего заканчиваются на суффикс «ян» (Петросян, Акопян, Шагинян). Суффикс выражает принадлежность к роду, берущему начало от прародителя, чье имя используется в качестве фамилии. Например, Саркисян — это дочь или сын Саркиса. Такая форма фамилии вошла в употребление примерно с XVIII века.

Исконные азербайджанские фамилии оканчиваются на «заде», «оглу» и «кызы». Формы «заде» и «оглу» означают «сын» (Ибрагим-заде, Ибрагим-оглу), а «кызы» — дочь (Захра Мамед-кызы). С приходом советской власти большинство азербайджанцев русифицировали фамилии. Сейчас самая распространенная фамилия в стране — Мамедов, ее носит каждый шестой азербайджанец.

Кавказский менталитет

Национальные особенности армян и азербайджанцев сформировались историей, религией и географией. Считается, что армян отличает воинственность и вспыльчивость, сформированная тысячелетней борьбой с агрессивными соседями. Подтверждает это огромное количество армян, которые прославились своей военной карьерой — в царской России и СССР.

Что касается менталитета азербайджанцев, то они выделяются традиционализмом, удивительной даже для Кавказа гостеприимностью, беспрекословным почитанием старших. Есть и общие негативные черты — любовь к внешней роскоши, стремление показать себя любой ценой с лучшей стороны.