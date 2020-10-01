Археологи нашли захоронение обезглавленных сибиряков

Археологи нашли захоронение эпохи бронзы с обезглавленными людьми в Новосибирской области, рассказал в четверг журналистам заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН, академик РАН Вячеслав Молодин.

«Еще одно захоронение. Нашли впервые такое для этой (одиновской) культуры. Сверху похоронены три человека и внизу два человека. Они лежат валетом. У этих людей отсечены головы, они были аккуратно срезаны перед захоронением», — сказал Молодин.

Одиновская культура — эпоха бронзы, люди жили пять тысяч лет назад, занимались скотоводством, контактировали с азиатскими культурами.

«Культ головы или черепа, который был явно у этого населения. Изучено большое количество одиновских захоронений, около 300. У них иногда встречается погребение без голов. Бывают с погребенными находим черепа или головы. Отсутствие этих голов как-то связано с культом. Может их помещали на святилище или в другие захоронения или хоронили особенным способом», — отметил ученый.