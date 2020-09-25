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Виссарион и его соратники обжаловали арест

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Лидер руководитель «Церкви последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион) и его помощники Вадим Редькин и Владимир Ведерников обжаловали арест, сообщил в пятницу Центральный районный суд Новосибирска.

Виссариона и его соратников арестовали на два месяца в Новосибирске в среду. От каждого из подследственных поступили апелляционные жалобы на постановления об избрании меры пресечения, сообщается на сайте суда.

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» задержали в Красноярском крае, где жила община. По данным следствия, Тороп, Редькин и Ведерников руководили этой организацией с 1991 года. Возбуждено уголовное дело о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

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Тороп говорил членам общины, что он новое воплощение Христа, его называли Виссарионом.

По данным следствия, он вместе с соратниками привлекал деньги членов общины для нужд организации, а также применял психологическое насилие, в результате которого последователям «причинён тяжкий вред здоровью».

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olegsbeglov

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jeryakob

такой орган. если ему скажут - то заметит. пока кремль молчит - он не заморачивается

-Керя-

В России начинаем работать за еду и ЖКХ Сумрак какой то

DYNAMO7294

При путинизме все еще намного хуже будет!

xarakire

Я, конечно, не поддерживаю, но и осуждать их тоже не могу.Так называемые "украинцы" своим скотским поведением...