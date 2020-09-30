НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Переводчики»

Источник:
Sibnet.ru
290 0
Фото: © кадр из фильма

Фильм «Переводчики» напоминает детектив Агаты Кристи, где много персонажей и каждый герой — подозреваемый. В итоге история Режиса Руансара получилась атмосферной и интригующей.

Франция/Бельгия, 2019 год, режиссер Режис Руансар, 16+
В ролях: Ламбер Вильсон, Ольга Куриленко, Риккардо Скамарчо

Фильм начинается с подготовки к изданию мирового бестселлера загадочного писателя Оскара Браха. Книга должна выйти сразу на нескольких языках, поэтому Брах нанимает девять переводчиков. Чтобы сюжет не просочился в Сеть раньше времени, переводчиков прячут в роскошном бункере, расположенном под особняком писателя. 

Вопросы у зрителя появляются, когда таинственный хакер публикует первые десять страниц в интернете. У автора требуют крупный выкуп, угрожая полной публикацией романа в Сети. Если это произойдет — издательство разорится. Брах жестоко решает вопрос — все переводчики оказываются под угрозой смерти за слив текста.

Главный плюс детектива в превосходной схеме преступления. Она продумана до мелочей, предугадать исход практически невозможно. Развязка, хоть и слишком ранняя для детектива, сумеет удивить даже искушенного зрителя.

Дополнительным бонусом фильма является тот факт, что в основу сюжета легла реальная история 12 переводчиков, закрытых в специальном бункере в Италии для работы над переводом книги Дэна Брауна «Инферно».


Еще по теме
Премьеру «Бумеранга» Петра Буслова перенесли на полгода
Фильм дня: «Большой Лебовски»
Фильм дня: «Артист»
Фильм дня: «Три идиота»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину назвали основную причину заражения коронавирусом
•
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
•
Евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля
•
Госдума поддержала запрет на провоз более 600 сигарет
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вопрос о вотуме недоверия Хорохордину сочли частным мнением
Сибирь 29.09.2020 21:12
Гостиница сгорела в центре Новосибирска
Сибирь 29.09.2020 20:24
Депутаты Республики Алтай решили «уволить» губернатора
Сибирь 29.09.2020 17:58
Театр Афанасьева получил 250 млн рублей на реконструкцию
Сибирь 29.09.2020 17:17
Самое популярное
Асмус снова засветилась в откровенной сцене в трейлере «Китобоя»
4240
Космонавтам на орбите выдадут оружие
3369
Секретную тему оформления нашли в Windows XP
3324
ТВ и фильмы: как смотреть Wink бесплатно?
3299
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину назвали основную причину заражения коронавирусом
•
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
•
Евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля
•
Госдума поддержала запрет на провоз более 600 сигарет
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Военный самолет с курсантами разбился на Украине
29
Американский эксперт предсказал скорое обрушение курса доллара
25
МИД посчитал «постановкой» отравление Навального
24
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
23
Умер один из выживших при крушении Ан-26 на Украине
18