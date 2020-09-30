Фильм дня: «Переводчики»

Фильм «Переводчики» напоминает детектив Агаты Кристи, где
много персонажей и каждый герой — подозреваемый. В итоге история Режиса Руансара получилась
атмосферной и интригующей.
Франция/Бельгия, 2019 год, режиссер Режис Руансар, 16+
В ролях: Ламбер Вильсон, Ольга Куриленко, Риккардо Скамарчо
Фильм начинается с подготовки к изданию мирового бестселлера
загадочного писателя Оскара Браха. Книга должна выйти сразу на нескольких
языках, поэтому Брах нанимает девять переводчиков. Чтобы сюжет не просочился в
Сеть раньше времени, переводчиков прячут в роскошном бункере,
расположенном под особняком писателя.
Вопросы у зрителя появляются, когда таинственный хакер
публикует первые десять страниц в интернете. У автора требуют крупный выкуп,
угрожая полной публикацией романа в Сети. Если это произойдет — издательство
разорится. Брах жестоко решает вопрос — все переводчики оказываются
под угрозой смерти за слив текста.
Главный плюс детектива в превосходной схеме преступления.
Она продумана до мелочей, предугадать исход практически невозможно. Развязка,
хоть и слишком ранняя для детектива, сумеет удивить даже искушенного зрителя.
Дополнительным бонусом фильма является тот факт, что в основу сюжета легла реальная история 12 переводчиков, закрытых в специальном бункере в Италии для работы над переводом книги Дэна Брауна «Инферно».