Фильм дня: «Переводчики»

Фильм «Переводчики» напоминает детектив Агаты Кристи, где много персонажей и каждый герой — подозреваемый. В итоге история Режиса Руансара получилась атмосферной и интригующей.

Франция/Бельгия, 2019 год, режиссер Режис Руансар, 16+

В ролях: Ламбер Вильсон, Ольга Куриленко, Риккардо Скамарчо

Фильм начинается с подготовки к изданию мирового бестселлера загадочного писателя Оскара Браха. Книга должна выйти сразу на нескольких языках, поэтому Брах нанимает девять переводчиков. Чтобы сюжет не просочился в Сеть раньше времени, переводчиков прячут в роскошном бункере, расположенном под особняком писателя.

Вопросы у зрителя появляются, когда таинственный хакер публикует первые десять страниц в интернете. У автора требуют крупный выкуп, угрожая полной публикацией романа в Сети. Если это произойдет — издательство разорится. Брах жестоко решает вопрос — все переводчики оказываются под угрозой смерти за слив текста.

Главный плюс детектива в превосходной схеме преступления. Она продумана до мелочей, предугадать исход практически невозможно. Развязка, хоть и слишком ранняя для детектива, сумеет удивить даже искушенного зрителя.

Дополнительным бонусом фильма является тот факт, что в основу сюжета легла реальная история 12 переводчиков, закрытых в специальном бункере в Италии для работы над переводом книги Дэна Брауна «Инферно».