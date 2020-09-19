Жириновский предложил сжечь Ленина

Тело Ленина давно пора сжечь в крематории, а прах захоронить в Ульяновске, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Давайте в крематории сожжем тело (Ленина) и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Санкт-Петербурге, в могиле матери», — заявил Жириновский в эфире «Вести-ФМ».

Жириновский высказался, что Ленин виновен в смерти миллионов людей, которые погибали в заключении и на стройке. Кроме этого, он рассказал, что протесты в Белоруссии возникли из-за политики Ленина.

Также он рассказал, что согласен с проектом художника Дэвида Датуны, который предложил перенести тело Ленина в Вашингтон. «Нам этот труп не нужен», — добавил Жириновский.