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Американский художник захотел купить тело Ленина

Источник:
Sibnet.ru
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Американский художник Дэвид Датуна хочет построить копию Мавзолея Ленина в Вашингтоне и готов выкупить тело вождя, сообщила пресс-служба художника.

«Россия — уже давно империя со своим императором. Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России. Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги», — цитирует РИА Новости Датуна.

Художник предлагает за тело Ленина первоначальный взнос в 1 миллиона долларов, но готов собрать более 1 миллиарда долларов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал это предложение. «Могу сказать, чтобы они берегли свои ценности. А мы свои охраняли, берегли и будем беречь. Они для нас — святыни. А у них сейчас у самих ломают памятники, и даже Колумбу голову снесли, что является варварством», — заявил Зюганов РБК.

Датуна — американский художник, коллекционер произведений искусства. Он получил широкую известность после продажи портрета президента России «Всевидящий В.» стоимостью более 400 тысяч евро.

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