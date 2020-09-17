США закупили сладкую «Силу шамана» из Хакасии

Жители США захотели купить конфеты из Хакасии «Сила шамана» с добавлением кедрового ореха и черники, сообщает правительство Республики.

Товары их Хакасии предприниматели продвигают за рубеж через Центр поддержки экспорта Фонда развития Хакасии. Иностранцы покупают товары из компаний «Фиточаи Хакасии» и «Мастерская Позитива».

«Шоколадными сладостями заинтересовались в штате Западная Виргиния, США. Это конфеты «Сила Шамана», которые производит в республике шоколадное ателье «Абаканские сласти» под руководством Елены Минчак», — говорится в сообщении.

«Сила шамана» — вафельная конфета покрыта темной шоколадной глазурью с подваркой из ягод черники (облепихи или брусники) и цельных ядер кедрового ореха. На упаковке написаны легенды Хакасского эпоса. Стоят они 1,8 тысячи рублей за килограмм.