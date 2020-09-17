НАВЕРХ

США закупили сладкую «Силу шамана» из Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
224 0
Фото: © правительство Республики Хакасии

Жители США захотели купить конфеты из Хакасии «Сила шамана» с добавлением кедрового ореха и черники, сообщает правительство Республики.

Товары их Хакасии предприниматели продвигают за рубеж через Центр поддержки экспорта Фонда развития Хакасии. Иностранцы покупают товары из компаний «Фиточаи Хакасии» и «Мастерская Позитива».

«Шоколадными сладостями заинтересовались в штате Западная Виргиния, США. Это конфеты «Сила Шамана», которые производит в республике шоколадное ателье «Абаканские сласти» под руководством Елены Минчак», — говорится в сообщении.

«Сила шамана» — вафельная конфета покрыта темной шоколадной глазурью с подваркой из ягод черники (облепихи или брусники) и цельных ядер кедрового ореха. На упаковке написаны легенды Хакасского эпоса. Стоят они 1,8 тысячи рублей за килограмм.


Еще по теме
«Норникель» оценит перспективы оленеводства в Красноярском крае
Сибирские ученые увеличат срок хранения еды с помощью облучения
Особый картофель вырастят новосибирцы для чипсов Lay’s
PepsiCo построит завод чипсов Lay’s под Новосибирском
смотреть все
Хакасия #Продукты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подарил Медведеву на День рождения орден
•
МИД Китая заявил о крепком «как скала» союзе с Россией
•
Соратники Навального рассказали о бутылке с «Новичком»
•
Активист придумал продавать алкоголь по четыре часа в праздники
Подробности
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
•
Новая попытка Госдумы: когда отменят транспортный налог
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Племянник в Бурятии задушил храпящую тетю
Сибирь 17.09.2020 18:10
Красноярск отказался от обработки дорог «Бионордом»
Сибирь 17.09.2020 18:05
Музыкальный альбом с фырканьем оленей и лошадей записали на Байкале
Сибирь 17.09.2020 18:03
Сильный ветер и дожди придут в Новосибирск в выходные
Сибирь 17.09.2020 17:47
Самое популярное
Полмиллиона пообещали за поимку сбежавших «Бонни и Клайда»
5787
Женщина выплатила ипотеку за пять дней
3643
Корпус iPhone 12 Pro показали на видео
3345
Глава штаба ВВС США заявил о подготовке к новой мировой войне
2917
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подарил Медведеву на День рождения орден
•
МИД Китая заявил о крепком «как скала» союзе с Россией
•
Соратники Навального рассказали о бутылке с «Новичком»
•
Активист придумал продавать алкоголь по четыре часа в праздники
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лавров пригрозил ответом на санкции из-за Навального
42
Треть россиян ждут возвращения статуса супердержавы
41
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
40
Навальный решил вернуться в Россию
40
Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области
28