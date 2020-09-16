Аквапарки откроются в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области разрешило работать аквапаркам, а также проводить форумы, конференции и симпозиумы на территории региона.

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«Возобновляется работа аквапарков и деятельность по организации и проведению научных конференций, форумов, симпозиумов и иных подобных мероприятий в сфере науки», – сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Соответствующие документы были одобрены в среду.

Весной в Новосибирской области было закрыто большинство мест массового скопления людей в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 11 августа была разрешена работа бань и саун, с 12 сентября – театров, кинотеатров и концертных организаций.