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Масочный режим продлится в Новосибирске до следующего года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что масочный режим в регионе, вероятно, продлится как минимум до конца зимы следующего года.

«Ни в коем случае сейчас нельзя расслабляться и отказываться от элементарных мер безопасности, в том числе ношения масок в общественных местах. Но в целом я, конечно, согласен, что ношение маски круглогодично – это ненормально. И я надеюсь, что с завершением эпидсезона зимы 2020-2021 года, то есть весной следующего года, мы масочный режим отменим», – сказал Травников на встрече с журналистами.

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Губернатор признал, что все устали от масочного режима, но призвал ещё потерпеть. Травников рассчитывает, что к весне 2021 года новосибирцы уже смогут поставить прививки от коронавируса.

Масочный режим ввели в Новосибирской области, как и в других регионах страны, весной 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Топ комментариев

turan601

Не могу понять как они собираются это делать даже в теории

Partizan1996

Пусть лучше себе другую работу найдет, всю Россию развалил

pepelmetal

Да просто осеннее обострение, так бывает когда в "стране" закрывают псих лечебницы)

senik

Ни фига не понял. За что Ее осудить хотят? Если я съем корову или свинью, это норма, если собаку- 3 года....

paramedic

Фигня какая-то! Жестокое обращение- это когда мучают, издеваются, не дают еды, воды, бьют.А тут съела.Этак...