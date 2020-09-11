Масочный режим продлится в Новосибирске до следующего года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что масочный режим в регионе, вероятно, продлится как минимум до конца зимы следующего года.

«Ни в коем случае сейчас нельзя расслабляться и отказываться от элементарных мер безопасности, в том числе ношения масок в общественных местах. Но в целом я, конечно, согласен, что ношение маски круглогодично – это ненормально. И я надеюсь, что с завершением эпидсезона зимы 2020-2021 года, то есть весной следующего года, мы масочный режим отменим», – сказал Травников на встрече с журналистами.

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Губернатор признал, что все устали от масочного режима, но призвал ещё потерпеть. Травников рассчитывает, что к весне 2021 года новосибирцы уже смогут поставить прививки от коронавируса.

Масочный режим ввели в Новосибирской области, как и в других регионах страны, весной 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции.