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Травников призвал новосибирские школы вернуться к очному режиму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школы Новосибирской области должны вернуться к стандартному режиму работы уже в сентябре-октябре, сообщил в ходе оперативного совещания правительства в понедельник губернатор региона Андрей Травников.

Весной новосибирские школы были вынуждены уйти на дистанционный режим работы из-за коронавируса. С первого сентября они открылись в смешанном режиме – часть занятий проводится очно, часть удалённо.

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«Смешанный режим, я считаю, что должен быть временным явлением на период начала учебного года. Моё мнение, надо поднимать вопрос… чтобы две недели – месяц отработать в этом режиме, а потом возвращаться к обычному, привычному для нас режиму работы в эпидсезон», – сказал Травников.

Он пояснил, что карантин по необходимости будет вводиться в отдельных классах и школах, но остальные будут работать в стандартном режиме. На прошлой неделе один из классов в школе №13 в Новосибирске закрыли на карантин из-за ученика, заразившегося коронавирусом.

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Новосибирск #Образование #Новости COVID19
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