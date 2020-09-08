Травников призвал новосибирские школы вернуться к очному режиму

Школы Новосибирской области должны вернуться к стандартному режиму работы уже в сентябре-октябре, сообщил в ходе оперативного совещания правительства в понедельник губернатор региона Андрей Травников.

Весной новосибирские школы были вынуждены уйти на дистанционный режим работы из-за коронавируса. С первого сентября они открылись в смешанном режиме – часть занятий проводится очно, часть удалённо.

«Смешанный режим, я считаю, что должен быть временным явлением на период начала учебного года. Моё мнение, надо поднимать вопрос… чтобы две недели – месяц отработать в этом режиме, а потом возвращаться к обычному, привычному для нас режиму работы в эпидсезон», – сказал Травников.

Он пояснил, что карантин по необходимости будет вводиться в отдельных классах и школах, но остальные будут работать в стандартном режиме. На прошлой неделе один из классов в школе №13 в Новосибирске закрыли на карантин из-за ученика, заразившегося коронавирусом.