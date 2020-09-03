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Школьников в Новосибирске распустят на мини-каникулы из-за выборов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Школьники в Новосибирске не будут учиться 11 и 12 сентября из-за выборов в Горсовет Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть журналистам.

«11 и 12 сентября занятий не будет, два дня. Такое решение принято. Решение в соответствии законом приняла Избирательная комиссия», — сказал Локоть.

Выборы в Горсовет Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области будут длится три дня. 11, 12 и 13 сентября. Многие избирательные участки находятся в школах, поэтому уроки будут отменены.

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Иркут 69

Тьфу, какое мелочное и презренное у нас государство.... Готово даже обложить продажу ношенных штанов.

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Минфин наверное чего-то не понимает в этой жизни. Допустим, я купил Aurender A100 за 400.000 рублей....

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Darkin Sral

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DYNAMO7294

Но плешивого только крысиным ядом травить!