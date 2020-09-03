Школьников в Новосибирске распустят на мини-каникулы из-за выборов

Школьники в Новосибирске не будут учиться 11 и 12 сентября из-за выборов в Горсовет Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть журналистам.

«11 и 12 сентября занятий не будет, два дня. Такое решение принято. Решение в соответствии законом приняла Избирательная комиссия», — сказал Локоть.

Выборы в Горсовет Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области будут длится три дня. 11, 12 и 13 сентября. Многие избирательные участки находятся в школах, поэтому уроки будут отменены.