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Умная колонка с «Марусей» появилась в продаже в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ПАО «Ростелеком»

Продажи умной колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» начались в Омске во вторник. Колонка позволит управлять видео-и аудиосервисами и «Умным домом», сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Акустическая система «Капсулы» с голосовым ассистентом «Маруся» от компании Mail.ru Group поддерживает управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». «Маруся» — идеальный помощник по дому.

Она легко ответит на вопросы, установит будильник на нужное время, расскажет о погоде на завтра, поиграет с детьми в угадайки и викторины и прочитает сказку, включит любимый трек или радио. Устройство может воспроизводить музыку с любого гаджета, подключаясь к нему через Bluetooth.

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«Умная колонка способна управлять домашними приборами: искать фильмы и переключать каналы в сервисе Wink, включать и выключать умную лампочку и розетку. "Маруся" ответит на вопросы, развлечет и, если ее погладить, — помурлычет», — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

«Капсула» состоит из шести микрофонов, и она слышит голос человека на расстоянии до семи метров, с ней можно разговаривать даже в шумной обстановке или из другой комнаты. 

Разработчики колонки уделили внимание качеству звука: мощность динамиков 30 Вт, фронтальные спикеры обеспечивают равномерное распределение всех частот. «Капсула» умеет адаптироваться под жанр музыки и подстраивать звук под стиль трека.

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