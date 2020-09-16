Умная колонка с «Марусей» появилась в продаже в Омске

Продажи умной колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» начались в Омске во вторник. Колонка позволит управлять видео-и аудиосервисами и «Умным домом», сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Акустическая система «Капсулы» с голосовым ассистентом «Маруся» от компании Mail.ru Group поддерживает управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». «Маруся» — идеальный помощник по дому.

Она легко ответит на вопросы, установит будильник на нужное время, расскажет о погоде на завтра, поиграет с детьми в угадайки и викторины и прочитает сказку, включит любимый трек или радио. Устройство может воспроизводить музыку с любого гаджета, подключаясь к нему через Bluetooth.

«Умная колонка способна управлять домашними приборами: искать фильмы и переключать каналы в сервисе Wink, включать и выключать умную лампочку и розетку. "Маруся" ответит на вопросы, развлечет и, если ее погладить, — помурлычет», — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

«Капсула» состоит из шести микрофонов, и она слышит голос человека на расстоянии до семи метров, с ней можно разговаривать даже в шумной обстановке или из другой комнаты.



Разработчики колонки уделили внимание качеству звука: мощность динамиков 30 Вт, фронтальные спикеры обеспечивают равномерное распределение всех частот. «Капсула» умеет адаптироваться под жанр музыки и подстраивать звук под стиль трека.