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Каналы «Trash» и «Кто куда» появятся в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Абоненты Интерактивного ТВ от Ростелекома и пользователи Wink смогут подписаться на два новых телеканала — «Trash» и «Кто куда». Подписка будет доступна со вторника.

Название телеканала «Trash» говорит само за себя. Просмотр контента подойдет для взрослых. Этот канал собрал боевики, кровавые и психологические триллеры, фильмы ужасов. Например, безобидный с первого взгляд фильм с названием «Гензель и Гретель» на поверку оказывается триллером, где родные брат и сестра оказались в плену у психа-отшельника.

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Познавательный канал «Кто куда» будет интересен, как взрослым, так и детям. Например, передача «Заповедники России» рассказывает о том, зачем нужны особо охраняемые территории и кто заботится об их сохранности. А ведущий «Человека мира» попытается стать похожим на аборигенов в самых удаленных уголках планеты.

В «Нашей марке» зрителю расскажут о малоизвестных отечественных брендах, или о настоящих легендах — вологодских кружевах, гжели, хохломе. А в «Труселфисозвездой» можно узнать, где отдыхают селебрити.

Канал «Trash» будет доступен в пакетах:

  • Интерактивное ТВ (IPTV) – «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный»
  • Интерактивное ТВ 2.0 (ОТТ box и web) – «Оптимальный. ОТТ», «Продвинутый. ОТТ», «Максимальный. ОТТ»,
  • Wink – «Оптимальный», «Продвинутый», «Мировое кино».

Канал «#Кто куда» будет доступен в пакетах:

  • Интерактивное ТВ (IPTV) – «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный»
  • Интерактивное ТВ 2.0 (ОТТ box и web) – «Оптимальный. ОТТ», «Продвинутый. ОТТ», «Максимальный. ОТТ»
  • Wink – «Оптимальный», «Продвинутый», «Для любознательных».
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