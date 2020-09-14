Каналы «Trash» и «Кто куда» появятся в Wink

Абоненты Интерактивного ТВ от Ростелекома и пользователи Wink смогут подписаться на два новых телеканала — «Trash» и «Кто куда». Подписка будет доступна со вторника.

Название телеканала «Trash» говорит само за себя. Просмотр контента подойдет для взрослых. Этот канал собрал боевики, кровавые и психологические триллеры, фильмы ужасов. Например, безобидный с первого взгляд фильм с названием «Гензель и Гретель» на поверку оказывается триллером, где родные брат и сестра оказались в плену у психа-отшельника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как настроить пульт Ростелекома

Познавательный канал «Кто куда» будет интересен, как взрослым, так и детям. Например, передача «Заповедники России» рассказывает о том, зачем нужны особо охраняемые территории и кто заботится об их сохранности. А ведущий «Человека мира» попытается стать похожим на аборигенов в самых удаленных уголках планеты.

В «Нашей марке» зрителю расскажут о малоизвестных отечественных брендах, или о настоящих легендах — вологодских кружевах, гжели, хохломе. А в «Труселфисозвездой» можно узнать, где отдыхают селебрити.

Канал «Trash» будет доступен в пакетах:

Интерактивное ТВ (IPTV) – «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный»

Интерактивное ТВ 2.0 (ОТТ box и web) – «Оптимальный. ОТТ», «Продвинутый. ОТТ», «Максимальный. ОТТ»,

Wink – «Оптимальный», «Продвинутый», «Мировое кино».

Канал «#Кто куда» будет доступен в пакетах: