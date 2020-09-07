Педагоги двух школ Забайкалья массово заболели коронавирусом

Роспотребнадзор зарегистрировал групповую заболеваемость коронавирусом преподавательского состава в двух школах Забайкалья. В целом в крае наблюдается стремительный рост числа заболевших COVID-19, сообщила на оперативном совещании в правительстве главный санитарный врач края Светлана Лапа.

«Организаторы массовых мероприятий не уделяют должного внимания мерам предосторожности. Темп прироста по Забайкальскому краю превысил средний темп прироста по стране и составил 0,8%. За неделю зарегистрировано 247 случаев заболевания»,— сказала глава регионального управления Роспотребнадзора.

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Также в регионе проявились несколько случаев группового заболевания.

«Среди преподавательского состава в двух школах, в одной медорганизации, среди руководящего состава двух промышленных предприятий», — добавила она.

По ее словам, в регионе проводятся все необходимые меры для локализации очагов заболевания. Все массовые случаи инфицирования возникли после проведения массовых мероприятий и несоблюдения мер предосторожности.