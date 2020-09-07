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Педагоги двух школ Забайкалья массово заболели коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Роспотребнадзор зарегистрировал групповую заболеваемость коронавирусом преподавательского состава в двух школах Забайкалья. В целом в крае наблюдается стремительный рост числа заболевших COVID-19, сообщила на оперативном совещании в правительстве главный санитарный врач края Светлана Лапа.

«Организаторы массовых мероприятий не уделяют должного внимания мерам предосторожности. Темп прироста по Забайкальскому краю превысил средний темп прироста по стране и составил 0,8%. За неделю зарегистрировано 247 случаев заболевания»,— сказала глава регионального управления Роспотребнадзора.

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Также в регионе проявились несколько случаев группового заболевания. 

«Среди преподавательского состава в двух школах, в одной медорганизации, среди руководящего состава двух промышленных предприятий», — добавила она.

По ее словам, в регионе проводятся все необходимые меры для локализации очагов заболевания. Все массовые случаи инфицирования возникли после проведения массовых мероприятий и несоблюдения мер предосторожности.

Тема: Распространение коронавируса
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Иркут 69

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great_america

Очередные майские указы которые не то что не будут выполнены, будет все наоборот.

physx

План восстановления экономики - введение новых налогов, повышение уже существующих, заживут чинуши еще...

ifhbrjd

Ай молодца! Бравушки! До чего дошла техника!

turan601

Ты думаешь за твои коменты тебя в долю возьмут? Да ты просто плевок на асфальте для нас народа и элиты!