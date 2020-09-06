Массовая вакцинация в России начнется лишь в конце года

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве планируется в конце текущего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сам он уже сделал себе прививку.

«Серьезная массовая вакцинация [от коронавируса] — это, скорее всего, конец года — начало следующего», — сказал мэр Москвы в интервью Первому каналу.

По его словам, со следующей недели в столице начнутся пострегистрационные исследования и испытания российской вакцины, которые продлятся от 2 до 6 месяцев.

Ранее Собянин сообщил в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции, что сделал прививку от коронавируса.

Массовое промышленное производство наладят в декабре 2020 года — январе 2021 года. Партии, которые будут поступать в этом году, скорее всего, будут направлены на вакцинацию людей из групп риска — представителей здравоохранения, образования, торговли, ЖКХ, правоохранительных органов, «может быть, журналисты», сказал Собянин.

«Конечно, не надо забывать, что опасность, к сожалению, не ушла до конца. Нам еще предстоит пережить осенне-зимний период, сложный период, не беспроблемный. Я думаю, что пройдем его значительно проще, чем прошлую весну, но, тем не менее, определенные сложности обязательно будут, надо быть к этому готовым», — заключил мэр.