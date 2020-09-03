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Жителей Алтая пустят в кинотеатры и бассейны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко смягчил введенные из-за коронавируса ограничения, в частности, открыл кинотеатры и разрешил пускать в бассейны всех жителей региона, а не только спортсменов, сообщают краевые власти.

#Кинематограф
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Так, деятельность кинотеатров разрешена при заполнении зрительных залов не более 50% от общей вместимости. Это же касается работы театров, концертных залов, дворцов культуры, сельских клубов, общее количество зрителей не может превышать 500 человек. Не допускается использование стоячих мест для зрителей и танцполов.

В Алтайском крае зрители теперь могут присутствовать на официальных спортивных мероприятиях при условии заполнения трибун не более 25% от вместимости спортивных объектов.

При посещении кинотеатров, учреждений культуры, спортивных мероприятий зрители должны соблюдать масочный режим и рассаживаться с учетом норм социального дистанцирования, обязательным является дезинфекция сидений.

Зрителям разрешили вернуться в плавательные бассейны при наличии паспорта готовности таких объектов. До настоящего времени бассейны могли посещать только спортсмены, входящие в состав спортивных команд Алтайского края и проходящие тренировки в группах спортивного совершенствования.

При этом во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе было отмечено, что переход к третьему этапу снятия ограничений пока невозможно. Это связано с тем, что при постепенном снижении общего числа заболевших COVID-19 в Алтайском крае сохраняется высокая доля пациентов с тяжелыми формами течения болезни. Также выявляется большое количество заболевших нековидными вирусными пневмониями.

По последним данным оперштаба, в крае заболели 11 908 человек, из них 10667 человек выздоровели. Тяжелобольных 121, на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 37 человек. Умер 351 человек с коронавирусом, при этом, как утверждает оперштаб, из них 216 человек – от иных причин.

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