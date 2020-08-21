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Два новых музыкальных канала появились в Интерактивном ТВ и Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Два новых музыкальных канала SONG TV HD Russia и SONG TV HD Armenia стали транслироваться в Интерактивном ТВ, Интерактивное ТВ 2.0 и видеосервисе Wink.

SONG TV HD Russia — музыкальный телеканал на русском языке, специализирующийся на музыкальных программах, на основе оригинальных клипов и концертов. SONG TV HD Armenia — версия канала на армянском языке.

Формат их вещания составляют качественные актуальные хиты и музыкальные новинки. Сочетание тщательно подобранного музыкального видеоряда и оригинального дизайна определяет неповторимый образ каналов — новой музыкальной формации, способной в зависимости от желания зрителя быть как приятным фоном, так и увлекательным зрелищем.

SONG TV HD Russia вещает на кнопке 525, SONG TV HD Armenia — на кнопке 526.

Каналы присутствуют в пакетах: Интерактивное ТВ (IPTV) — «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный»; Интерактивное ТВ 2.0 (ОТТ box и web) — «Оптимальный. ОТТ», «Продвинутый. ОТТ», «Максимальный. ОТТ», Wink (ОТТ box и web) — «Оптимальный», «Продвинутый», «Музыка» (Трансформер). Wink (IPTV) и Wink — ТВ-онлайн — «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «Музыка» (Трансформер).

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