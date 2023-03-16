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Премьера сериала «Операция "Неман"» состоится в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Операция "Неман"»

Цифровая премьера сериала «Операция "Неман"» состоится в видеосервисе Wink, а затем проект покажут на «Рен ТВ». Дата релиза пока не назначена.

Сериал снят по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Проект расскажет о событиях Великой Отечественной войны в августе 1944 года на территории недавно освобожденной советскими войсками Западной Белоруссии.

По сюжету, оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина должна найти диверсантов во главе с опытным агентом Мищенко. Группе под кодовым названием «Неман» нужно собрать разведданные, которые необходимы немецкому командованию для определения направления следующего удара советской армии.

В главных ролях снялись Александр Яценко (капитан Алехин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин).

Сериал будет состоять из пяти эпизодов. «Операция "Неман"» войдет в линейку Wink Originals, после премьеры в видеосервиве проект покажут по телевидению.


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