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Дубляж или закадровый: какая озвучка фильмов лучше

Источник:
Sibnet.ru
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Студия звукозаписи
Фото: © Sibnet.ru
После ухода западных студий из России переводы зарубежных фильмов и сериалов стали неофициальными — в Сети можно найти десятки вариантов озвучки единственной киноленты. Какая озвучка бывает и как выбрать нужную?

Дублированный

При полном дублировании (Dub, от английского Dublicated) оригинальные голоса актеров не слышны — только голоса дублеров, которыми обычно выступают профессиональные актеры. Иногда такой дубляж называется кинотеатральным — в основном его делают для проката в кинотеатрах и выпуска на лицензионных носителях.

Каждый персонаж получает свой уникальный голос, который специально подбирается на этапе подготовки дубляжа. Дублеры не просто переводят речь на русский язык, они стараются максимально точно передать интонацию и смысловые акценты.

Для соответствия оригиналу учитывается возраст, пол, тембр голоса исполнителя роли, а сам перевод синхронизируется с мимикой актеров и артикуляцией с помощью так называемого lips sync. Нередко это приводит к искажениям оригинальной речи — метод требует серьезной адаптации произносимого текста.

Закадровый

Здесь оригинальная речь слышна, хотя ее приглушают. Это дает зрителям возможность услышать голоса актеров в оригинале — такими, как было задумано создателями фильма или сериала. Перевод (закадровая речь) звучит поверх основной аудиодорожки, при этом смысл диалогов передается более точно, так как необходимости в синхронизации речи нет.

Закадровые переводы могут быть многоголосыми (MVO, от английского Multi VoiceOver) — в этом случае каждый актер получает «личную» озвучку, как в дубляже. Кроме этого, распространены двухголосые закадровые переводы (DVO, от английского Dual VoiceOver), в которых обычно мужской голос озвучивает персонажей-мужчин, а женский — персонажей-женщин.

При закадровом переводе оригинальная дорожка имеет пониженный уровень громкости, что не позволит полностью раскрыть потенциал мощной акустики. Именно поэтому кинопрокатчики предпочитают заказывать полный дубляж.

Особую нишу занимают авторские одноголосые закадровые переводы (VO, от английского VoiceOver), которые могут быть очень популярны среди киноманов благодаря личности переводчика. Кроме этого, есть любительские одноголосые переводы — такой продукт обычно низкого качества.

Субтитры

Нередко посмотреть зарубежные новинки можно только с русскими субтитрами (SUB, от английского subtitles) — текстовым переводом речи, который накладывается поверх изображения. Этот формат также популярен среди поклонников аниме, которые предпочитают наслаждаться оригинальной японской озвучкой.

Существуют так называемые hardsub — эти субтитры невозможно отключить, они всегда выводятся на экране при просмотре. Более удобными являются softsub — они могут храниться отдельным файлом или быть внутри медиаконтейнера, однако при необходимости такие субтитры легко отключаются. 

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