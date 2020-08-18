Штраф за багажник: правда или фейк

ГИБДД начала штрафовать за неправильные багажники — такая информация распространяется по Сети. Представитель ведомства объяснил, какая конструкция не требует оформления, а какая может привлечь внимание инспектора.

В начале этого года необходимо получить разрешение от ГИБДД, чтобы установить багажники на крыше автомобилей, а в последнее время инспекторы начали обращать на конструкцию особое внимание — такие новости опубликовали многие СМИ и паблики в социальных сетях.

Авторы заметок ссылаются на вступившие в силу требования Технического регламента Таможенного союза. Якобы любые конструктивные изменения автомобиля должны согласовываться в ГИБДД и специальных лабораториях.

В действительности Техрегламент действует с 2015 года, в 2018 году к нему приняли поправки, еще один пакет сейчас только обсуждается. И ни в одном из документов нет речи об особом регулировании установки багажника.

Автобоксы — без согласования

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Установка легкосъемных компонентов, так называемых автобоксов, не требует особого разрешения от ГИБДД, объяснил Sibnet.ru инспектор группы пропаганды ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Такие багажники устанавливаются на рейлинги или в дверные проемы, если есть возможность. Владелец должен посмотреть или документы, где указан тип транспортного средства, или официальный сайт. Там указано, разрешает ли производитель перевозить на автомобиле груз или нет.

Обычно грузоподъемность автобоксов — 50-75 килограммов.

Самоделки — со свидетельством

«Если, например, багажник самостоятельно сварили из труб, такое изменение требует получения свидетельства. У нас таких не встретишь, это редкость. И в таком случае ГИБДД, конечно, будет обращать внимание», — отметил представитель ГИБДД.

Автолюбитель должен оформить СКТС — свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства. То, что изменение безопасно, нужно будет подтвердить в лаборатории.

Без регистрации изменений машина будет считаться непригодной к эксплуатации. За это грозит штраф в размере 500 рублей, а также предписание в течение 10 дней привести автомобиль в исправное состояние.