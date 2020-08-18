НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Штраф за багажник: правда или фейк

Источник:
Sibnet.ru
396 0
Фото: © pxhere.com
ГИБДД начала штрафовать за неправильные багажники — такая информация распространяется по Сети. Представитель ведомства объяснил, какая конструкция не требует оформления, а какая может привлечь внимание инспектора.

В начале этого года необходимо получить разрешение от ГИБДД, чтобы установить багажники на крыше автомобилей, а в последнее время инспекторы начали обращать на конструкцию особое внимание — такие новости опубликовали многие СМИ и паблики в социальных сетях.

Авторы заметок ссылаются на вступившие в силу требования Технического регламента Таможенного союза. Якобы любые конструктивные изменения автомобиля должны согласовываться в ГИБДД и специальных лабораториях.

В действительности Техрегламент действует с 2015 года, в 2018 году к нему приняли поправки, еще один пакет сейчас только обсуждается. И ни в одном из документов нет речи об особом регулировании установки багажника.

Автобоксы — без согласования

#Тюнинг и самоделки
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири

Установка легкосъемных компонентов, так называемых автобоксов, не требует особого разрешения от ГИБДД, объяснил Sibnet.ru инспектор группы пропаганды ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Такие багажники устанавливаются на рейлинги или в дверные проемы, если есть возможность. Владелец должен посмотреть или документы, где указан тип транспортного средства, или официальный сайт. Там указано, разрешает ли производитель перевозить на автомобиле груз или нет.

Обычно грузоподъемность автобоксов — 50-75 килограммов.

Самоделки — со свидетельством

«Если, например, багажник самостоятельно сварили из труб, такое изменение требует получения свидетельства. У нас таких не встретишь, это редкость. И в таком случае ГИБДД, конечно, будет обращать внимание», — отметил представитель ГИБДД.

Автолюбитель должен оформить СКТС — свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства. То, что изменение безопасно, нужно будет подтвердить в лаборатории.

Без регистрации изменений машина будет считаться непригодной к эксплуатации. За это грозит штраф в размере 500 рублей, а также предписание в течение 10 дней привести автомобиль в исправное состояние.

Еще по теме
МВД пригрозило уголовной ответственностью за фиктивный техосмотр
Автомобилисты выступили за установку отбойников
Автоэксперт напомнил о возвращении техосмотра
Запрета на ремонт авто старыми деталями не будет
смотреть все
Авто #Автоправо
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал рост российской экономики
•
Добыча нефти и газа в России рекордно рухнула
•
Ученые рассказали о тысячах обитаемых планет в Млечном Пути
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Криминальная романтика: почему в России запретили АУЕ?
•
Штраф за багажник: правда или фейк
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
Как это работает
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Призы для самых внимательных!
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Аэропорт Горно-Алтайска расширят к 2022 году
Сибирь 18.08.2020 18:17
Фермер отправит рога в США и Корею
Сибирь 18.08.2020 16:05
Рассеянный глава Барнаула попал на шоу +100500
Сибирь 18.08.2020 16:00
Иммунитет к COVID-19 нашли у каждого шестого подростка в Приангарье
Сибирь 18.08.2020 15:11
Самое популярное
Создатели «Аватара 2» показали биолабораторию землян на Пандоре
6127
Водители закидали двор инспектора ГИБДД похоронными венками
5493
Первые заморозки ударят в Восточной Сибири
3617
Умерла исполнительница песни «Ягода-малина»
2686
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин пообещал рост российской экономики
•
Добыча нефти и газа в России рекордно рухнула
•
Ученые рассказали о тысячах обитаемых планет в Млечном Пути
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Призы для самых внимательных!
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

TehN1k

Ну а руководить она будет тоже из литвы Иностранные преподаватели сейчас научат её, как страну про...Всё...

corrector

вижу офигенно красивый чистый ухоженный город, прекрасные дороги европейского уровня, вижу множество...

Панкратов

Когда скоморохи лезут в политику, становится не до смеха...

DYNAMO7294

Одной "пятой точкой" на двух стульях не усидишь!

Uynachalnica

Это как, он и не сидел, но уже пропагандирует тюремные понятия?
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter